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В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским

12:20 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским началась в среду Москве, передает корр. ТАСС. Среди присутствующих - глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, телеведущий Андрей Малахов, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

"Прощай, дорогой Ясен Николаевич. Московский университет всегда будет помнить Вас", - сказал Садовничий.

Как отметил Игнатенко, Засурский всегда учил своих студентов не только журналистике, но и порядочности, честности, отзывчивости. "Он сам был такой. Он был всегда готов для своих учеников сделать все: в любое время принять, какой-то совет жизненный, творческий, какой угодно дать. Все его уроки не закончились последней лекцией в МГУ, а были для меня во всей жизни. Его судьба, жизнь - и есть главный урок для каждого из нас, кто посвятил себя журналистике, да и не только. Это все полезно для каждого человека", - сказал он.

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