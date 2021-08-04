В Москве проходит церемония прощания с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским
12:20 04.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Прощай, дорогой Ясен Николаевич. Московский университет всегда будет помнить Вас", - сказал Садовничий.
Как отметил Игнатенко, Засурский всегда учил своих студентов не только журналистике, но и порядочности, честности, отзывчивости. "Он сам был такой. Он был всегда готов для своих учеников сделать все: в любое время принять, какой-то совет жизненный, творческий, какой угодно дать. Все его уроки не закончились последней лекцией в МГУ, а были для меня во всей жизни. Его судьба, жизнь - и есть главный урок для каждого из нас, кто посвятил себя журналистике, да и не только. Это все полезно для каждого человека", - сказал он.
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