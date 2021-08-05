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Почти 50 участках в Ростовской области смогут проголосовать избиратели с Донбасса

08:35 05.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане РФ, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября, на почти 50 избирательных участках. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.

"Определены 46 или 47 избирательных участков, где смогут проголосовать граждане РФ, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, - сказал председатель общественной палаты. - Они расположены в приграничных городах и районах. У нас достаточно большая граница с республиками, поэтому и участков так много".

Собеседник агентства отметил, что корпус наблюдателей, сформированный общественной палатой, уделит отдельное внимание ходу голосования на этих участках. "Ничего особенного в этом (голосовании граждан РФ, проживающих на территории ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) нет, потому что законы РФ распространяются на всех. Тем не менее, мы просим наших наблюдателей проявлять максимум внимания и доброжелательности. Эта категория избирателей испытывает волнение, мы знаем, как им живется в Донецкой и Луганской республиках. Поэтому максимум внимания, участия, поддержки - все это будет оказано", - отметил Кущев.


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