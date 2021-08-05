Псаки ушла от ответа на вопрос, смогут ли въезжать в США лица, привитые китайскими и российскими вакцинами

21:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами, если прививки станут обязательными для въезда в страну.

На регулярном брифинге для журналистов у пресс- секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, смогут ли иностранцы, привитые вакцинами из РФ и КНР, приезжать в США. "Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Когда он завершится, мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо", - ответила Псаки.