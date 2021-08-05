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Цена на газ в Европе берет новые высоты

21:45 05.08.2021 Источник: Интерфакс

Цена газа в Европе, на прошлой неделе штурмовавшая планку в полтысячи долларов за тысячу кубометров, после традиционной коррекции в выходные предпринимает рывок к новым уровням.

Цена газа с поставкой в пятницу на хабе TTF в Нидерландах достигла $520 за тысячу кубометров. В среднем за период с начала года контракт "на день вперед" на TTF стоит уже $301 за тысячу кубов.

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