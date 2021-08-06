Российский борец вольного стиля Сидаков завоевал золото Олимпиады в весе до 74 кг

14:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Заурбек Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Сидаков принес сборной России 17-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио, национальная команда обошла австралийцев в общем медальном зачете и поднялась на пятое место. В активе российской команды также 23 серебряные и 22 бронзовые награды.