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Российский борец вольного стиля Сидаков завоевал золото Олимпиады в весе до 74 кг

14:09 06.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Заурбек Сидаков победил представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0 в финале олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Сидаков принес сборной России 17-ю золотую медаль на Олимпиаде в Токио, национальная команда обошла австралийцев в общем медальном зачете и поднялась на пятое место. В активе российской команды также 23 серебряные и 22 бронзовые награды.

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