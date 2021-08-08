0
0
157
НОВОСТИ

Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом на Олимпиаде - врач

09:00 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

"Важно, что в этих 0,02% [спортсменов, заболевших на Олимпиаде] не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне. Это комплекс мероприятий, проведенный еще задолго до Олимпийских игр", - сказал Жолинский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:13 08.08.2021
Правящая партия Германии начинает терять позиции - опрос
0
41
09:08 08.08.2021
Винер-Усманова о художественной гимнастике в Токио: "Позор. Просто позор"
0
211
09:03 08.08.2021
Трамп: "Вероятно, я был прав. Вирус - из китайской лаборатории"
0
184
20:30 07.08.2021
Детям снятым с поезда Мурманск-Адлер поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция"
0
995
20:20 07.08.2021
К тушению пожаров в Иркутской области присоединилась военная авиация РФ
0
940
19:20 07.08.2021
Во время предвыборного мероприятия под Прагой в чешского премьера бросили яйцо
0
994
19:10 07.08.2021
Из-за повышенной температуры 16 детей с поезда Мурманск-Адлер отправили на обследование
0
775
18:43 07.08.2021
Баженов: бороться с лесными пожарами можно увеличив финансирование и усилив роль общественных инспекторов
0
766
18:20 07.08.2021
На акции протеста против санпропусков в Лионе полиция применила слезоточивый
0
816
18:10 07.08.2021
Трое участников массовой драки в Мытищах задержаны полицией
0
878

Возврат к списку