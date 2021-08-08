Ни один российский спортсмен не заразился коронавирусом на Олимпиаде - врач

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один российский спортсмен в Олимпийской деревне не заразился коронавирусом в период проведения Олимпиады в Токио. Об этом ТАСС заявил главный врач российской команды на Олимпиаде Андрей Жолинский.

"Важно, что в этих 0,02% [спортсменов, заболевших на Олимпиаде] не оказалось наших спортсменов, которые были в Олимпийской деревне. Это комплекс мероприятий, проведенный еще задолго до Олимпийских игр", - сказал Жолинский.