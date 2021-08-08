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Винер-Усманова о художественной гимнастике в Токио: "Позор. Просто позор"

09:08 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.

"Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх - полный крах: протестов больше, чем команд, - сказала Винер-Усманова. - Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул - и их пригласили".

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