Ирак призвал Литву и Белоруссию гуманно отнестись к мигрантам

15:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракские власти призвали Литву и Белоруссию проявить гуманное отношение к иракским мигрантам, оказавшимся на территории этих стран, и обеспечить граждан Ирака всем необходимым до решения проблемы. Об этом в воскресенье заявила иракский министр по делам миграции и перемещенных лиц Айван Фаик.

"Вместе с мировым сообществом и международными организациями мы следим за ситуацией [с иракскими беженцами в Литве и Белоруссии]", - отметила Фаик, слова которой привел в воскресенье иракский телеканал "Ас-Сумария". Иракские власти, добавила она, подчеркивают "необходимость проявления гуманности и достойного взаимодействия со всеми иракцами, оказавшимися на территории Литвы и Белоруссии, и обеспечения их всем необходимым для жизни до тех пор, пока не будет принято решение по поводу указанных (иракских) беженцев".

Фаик указала, что Багдад "поддерживает добровольное возвращение в страну любого иракского мигранта, а те, кто желает вернуться на родину, может обратиться напрямую в министерство [по делам миграции и перемещенных лиц] или в представительства МИД Ирака". Министр подтвердила, что Ирак выступает "против ограничения личной свободы граждан и предотвращения поездок иракцев за пределы страны", но настаивает на принятии "более жестких мер для предотвращения нелегальной миграции".