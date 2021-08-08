Из-за погоды в Париже не смогли поднять олимпийский флаг
15:53 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.
Вместо этого в телетрансляции закрытия Олимпиады в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня.
Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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