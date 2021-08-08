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Из-за погоды в Париже не смогли поднять олимпийский флаг

15:53 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже не смог поднять в воскресенье олимпийский флаг на Эйфелевой башне из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Вместо этого в телетрансляции закрытия Олимпиады в Токио показали репетицию поднятия флага, снятую 8 июня.

Летняя Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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