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Столицу Тувы накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах - глава республики

17:36 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столицу Тувы город Кызыл накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Владислав Ховалыг.

"Сегодня смог от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае накрыл Кызыл. В Якутии также горят леса", - написал Ховалыг.

По его словам, с июня 75 сотрудников авиалесоохраны из Тувы помогают с тушением пожаров в Якутии и Иркутской области.

По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе горят 7 тыс. га. леса. При этом в конце текущей недели Красноярский край накрыло дымом от пожаров в Якутии.

По сообщению иркутской авиалесоохраны, в области действуют 36 лесных пожаров на площади 123 тыс. га.

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