Столицу Тувы накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах - глава республики
17:36 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столицу Тувы город Кызыл накрыл смог от лесных пожаров в соседних регионах, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Владислав Ховалыг.
"Сегодня смог от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае накрыл Кызыл. В Якутии также горят леса", - написал Ховалыг.
По его словам, с июня 75 сотрудников авиалесоохраны из Тувы помогают с тушением пожаров в Якутии и Иркутской области.
По данным лесопожарного центра Красноярского края, в регионе горят 7 тыс. га. леса. При этом в конце текущей недели Красноярский край накрыло дымом от пожаров в Якутии.
По сообщению иркутской авиалесоохраны, в области действуют 36 лесных пожаров на площади 123 тыс. га.
НОВОСТИ
- 17:11 08.08.2021
- В Мозамбике у террористов отбили город спустя год после захвата
- 15:53 08.08.2021
- Из-за погоды в Париже не смогли поднять олимпийский флаг
- 15:27 08.08.2021
- Ирак призвал Литву и Белоруссию гуманно отнестись к мигрантам
- 15:00 08.08.2021
- Оппозиция требует от властей Украины провести выборы в Донбассе
- 14:19 08.08.2021
- Нафтали Беннет: "Ливану пора вести себя ответственно. Мы не потерпим обстрелов"
- 13:45 08.08.2021
- Минобрнауки не будет заставлять студентов вакцинироваться
- 13:32 08.08.2021
- В России необходимо строить новые наукограды и развивать существующие, уверен академик Румянцев
- 13:26 08.08.2021
- Телеведущий Евгений Попов: спорт высоких достижений начинается со спортивных секций
- 13:23 08.08.2021
- В Токио проходит демонстрация противников Олимпиады
- 13:04 08.08.2021
- Бывший президент Киргизии попросил у граждан прощения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать