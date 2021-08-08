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Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны за фото с россиянкой Ласицкене

18:17 08.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая получила бронзу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио, из- за фото с россиянкой Марией Ласицкене, завоевавшей золото. Об этом в воскресенье сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

"Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - написала Маляр в "Фейсбуке".

Замминистра напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Она призвала украинцев прекратить травлю спортсменки, дождавшись ее официальных объяснений. При этом Маляр утверждала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться "объектом информационных спецопераций врага".

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