Молдавия готова возобновить переговоры с РФ по урегулированию проблемы Приднестровья - Санду

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия настроена на прагматичный, конструктивный диалог с РФ и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию проблемы Приднестровья. Об этом в среду заявила президент Молдавии Майя Санду по итогам переговоров с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.



"Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - написала Санду в своем телеграм-канале. По ее словам, молдавская сторона подтвердила твердое намерение возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах.



Глава государства отметила, что у Молдавии и России обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран и ее граждан. "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - заключила она.



