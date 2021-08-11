Молдавия готова возобновить переговоры с РФ по урегулированию проблемы Приднестровья - Санду
22:20 11.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", - написала Санду в своем телеграм-канале. По ее словам, молдавская сторона подтвердила твердое намерение возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в ее международно признанных границах.
Глава государства отметила, что у Молдавии и России обширная двусторонняя повестка и много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран и ее граждан. "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - заключила она.
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