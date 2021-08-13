Участницу Pussy Riot арестовали за демонстрацию нацистской символики

14:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Коновалову) за демонстрацию нацистской символики. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Тверской суд признал Флорес виновной по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики") и назначил ей наказание в виде ареста на 15 суток", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что у правоохранителей возникли претензии к ее посту в "Инстаграме", где изображена девушка в форме, напоминающей гестаповскую. Он был опубликован месяц назад.

22 июля Зюзинский суд Москвы арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции.

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы Pussy Riot: Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции.