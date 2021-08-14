Восстановлению туризма в Испании может поспособствовать коррида - ассоциация

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пандемия нового коронавируса оказала крайне негативное влияние на проведение известных в Испании коррид, однако подобные шоу могут поспособствовать восстановлению туризма в королевстве. Об этом корр. ТАСС рассказали в Национальной ассоциации организаторов представлений боев быков (ANOET).



Там уточнили, что за сезон 2019 года, то есть до пандемии, в Испании было проведено более 19,7 тыс. таких представлений. В ANOET уточнили, что "искусство боя быков - это важный сектор, который оказывает влияние на 103 экономических вида деятельности": от животноводства до гостиничного дела и ресторанного бизнеса. "Воздействие на экономику составило 4,25 млрд евро, что составляет 0,34% ВВП [Испании] в 2019 году", - добавили в ассоциации.



В ANOET пояснили, что в прошлом году из-за пандемии были отменены 19,2 тыс. представлений с участием быков. В результате прибыль сектора сократилась примерно на 95%. Несмотря на продолжающуюся пандемию, сейчас корриды и другие схожие шоу снова начали проводиться, однако при соблюдении определенных мер, в том числе при ограничении числа зрителей.



