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НОВОСТИ

В районе аэропорта Кандагара ВВС США атаковали формирования талибов

20:00 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС США нанесли в субботу удары по позициям формирований движения "Талибан" (запрещено в РФ) в районе аэропорта в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом передала катарская телестанция "Аль-Джазира". По ее информации, в рядах талибов есть погибшие и раненые.

Атака была предпринята в поддержку обороняющихся в этом районе правительственных сил.

Ранее афганские ВВС нанесли удары по войскам талибов, наступающим на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. В результате, по данным Минобороны Афганистана, было убито 33 боевика.

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