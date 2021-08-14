В районе аэропорта Кандагара ВВС США атаковали формирования талибов
20:00 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака была предпринята в поддержку обороняющихся в этом районе правительственных сил.
Ранее афганские ВВС нанесли удары по войскам талибов, наступающим на город Мазари-Шариф - административный центр северо-западной провинции Балх. В результате, по данным Минобороны Афганистана, было убито 33 боевика.
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