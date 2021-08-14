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НОВОСТИ

Чешские дипломаты покидают Афганистан

20:10 14.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия решила немедленно вывезти своих дипломатов из Афганистана. Об этом заявил в субботу на чрезвычайном брифинге в Праге министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

"Ситуация в Афганистане ухудшается. На основе рекомендации нашего посла в Кабуле и информации, которую мы получили от наших союзников, я был вынужден принять решение немедленном перемещении наших дипломатов в международный аэропорт в Кабуле", - сказал Кулганек.

Как позднее сообщило местное информагентство ЧТК, "Чехия отзывает дипломатов из Афганистана из-за плохой ситуации".

Выступая на брифинге, глава МИД также подчеркнул, что его главной задачей является обеспечение безопасности сотрудников возглавляемого им ведомства. В данный момент в посольстве Чехии находятся два дипломата, сказал он. "Они находятся под охраной военной полиции и перемещаются из посольства в кабульский аэропорт. В связи с динамичным развитием событий я попросил премьера [Чехии Андрея Бабиша] созвать заседание Совета государственной безопасности на сегодняшний вечер. Пока же сотрудники МИД, министерства обороны и, конечно, [военнослужащие] чешской армии будут предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов в Афганистане", - сказал Кулганек.

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