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Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN

18:40 19.08.2021 Источник: Интерфакс

Россия, возможно, собирается провести испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает в четверг CNN со ссылкой на изучивших спутниковые снимки экспертов.

Фотографии были сделаны 16 августа 2021 года частной компанией Capella Space. "Есть немалая вероятность, что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой", - приводит CNN заявление экспертов из американского Института международных исследование в Миддлбери, изучивших снимки.

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