Россия, возможно, готовится к испытанию крылатой ракеты "Буревестник" - CNN
18:40 19.08.2021 Источник: Интерфакс
Россия, возможно, собирается провести испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", сообщает в четверг CNN со ссылкой на изучивших спутниковые снимки экспертов.
Фотографии были сделаны 16 августа 2021 года частной компанией Capella Space. "Есть немалая вероятность, что Россия готовится испытать крылатую ракету с ядерной энергетической установкой", - приводит CNN заявление экспертов из американского Института международных исследование в Миддлбери, изучивших снимки.
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