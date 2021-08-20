Путин: Все граждане РФ имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам
18:17 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в прошлом веке исчерпала свой лимит на революции, власти страны будут делать все, чтобы ситуация была стабильной и прогнозируемой. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"У нас политическая система развивается, и все граждане РФ имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и конституции. Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин.
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