Путин: Все граждане РФ имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в прошлом веке исчерпала свой лимит на революции, власти страны будут делать все, чтобы ситуация была стабильной и прогнозируемой. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"У нас политическая система развивается, и все граждане РФ имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и конституции. Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин.