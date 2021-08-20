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Порядка 600 человек задержали для проверки в мечети в подмосковных Котельниках - адвокат

22:40 20.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы задержали для проверки 600 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лидия Аносова, оказывающая задержанным правовую помощь.

"По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое". У них проверяют документы, пока ничего не инкриминируют", - сказала она.

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