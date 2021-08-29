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НОВОСТИ

Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино

12:02 29.08.2021

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Фото Александра Чикина
Капитальный ремонт в городской поликлинике № 36 в Марьино завершится в 2022 году. Здание после завершения работ будет переоборудовано по новому московскому стандарту качества поликлиник. Напомним, капремонт в медучреждении стартовал в марте 2021 года.  «Очень важно, что в здании заменят все коммуникации, проводку, поскольку в поликлинику поступит новое, современное оборудование, – заявил депутат Государственной думы от Люблинского округа кандидат в Госдуму восьмого созыва Петр Толстой. – Я уже видел, какие проекты делают по московскому стандарту, поэтому ожидаю шикарный результат».

Жители столицы не раз обращались в городское правительства с предложениями реконструировать семиэтажный корпус филиала поликлиники по адресу Новочеркасский бульвар, дом  48. Как отмечает глава филиала поликлиники Тамара Трунова, строители заменят внешнюю и внутреннюю отделку помещений, приведут в порядок кровлю, обновят коммуникации. Кроме того, амбулатория после ремонта будет переоборудована и оснащена современной медтехникой. К концу сентября уже планируется завершить установку новой системы отопления.

Как считает кандидат от партии РПСС Владимир Бадмаев, приведение столичных амбулаторий к единому стандарту – важный и полезный проект. «Однако программа может создать для жителей, в первую очередь, пенсионеров определенные неудобства», – заявил политик, отметив, что горожанам приходится ездить в медучреждения в соседних районах пока их амбулатория ремонтируется. 

 По словам кандидата в Госдуму от «Партии Роста» Валерия Каткова, филиал поликлиники № 36 действительно давно нуждался в капремонте, как отмечает политик, в его родном районе Выхино-Жулебино также будет проводиться реконструкция поликлиник.

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