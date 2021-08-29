Петр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино
12:02 29.08.2021
|Фото Александра Чикина
Жители столицы не раз обращались в городское правительства с предложениями реконструировать семиэтажный корпус филиала поликлиники по адресу Новочеркасский бульвар, дом 48. Как отмечает глава филиала поликлиники Тамара Трунова, строители заменят внешнюю и внутреннюю отделку помещений, приведут в порядок кровлю, обновят коммуникации. Кроме того, амбулатория после ремонта будет переоборудована и оснащена современной медтехникой. К концу сентября уже планируется завершить установку новой системы отопления.
Как считает кандидат от партии РПСС Владимир Бадмаев, приведение столичных амбулаторий к единому стандарту – важный и полезный проект. «Однако программа может создать для жителей, в первую очередь, пенсионеров определенные неудобства», – заявил политик, отметив, что горожанам приходится ездить в медучреждения в соседних районах пока их амбулатория ремонтируется.
По словам кандидата в Госдуму от «Партии Роста» Валерия Каткова, филиал поликлиники № 36 действительно давно нуждался в капремонте, как отмечает политик, в его родном районе Выхино-Жулебино также будет проводиться реконструкция поликлиник.
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