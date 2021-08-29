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Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

23:14 28.08.2021

Мигранты должны вести себя в Москве подобающим образом и соблюдать закон, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Комментируя несколько массовых драк, случившихся в последнее время в столице, градоначальник написал, что традиционно с целью трудоустройства в город прибывают сотни тысяч приезжих из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно - они регистрируются, получают и оплачивают патенты, устраиваются на порой тяжелые виды работ и добросовестно трудятся.

«Но, к сожалению, не все, - констатировал мэр. - Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну».

По словам Сергея Собянина подобную политику в отношении нарушителей закона будут проводить и в будущем. «Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", - отметил Собянин.

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