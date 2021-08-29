Шойгу: К концу года в российской армии будет больше 2 тысяч беспилотников

15:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России будут располагать двумя тысячами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) к концу текущего года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000", - проинформировал он.

По его словам, налажены поставки в армию серийных БЛА. "Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов", - добавил Шойгу.