Шойгу: К концу года в российской армии будет больше 2 тысяч беспилотников
15:58 29.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России будут располагать двумя тысячами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) к концу текущего года. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".
"У нас в стране в вооруженных силах мы перевалим в этом году рубеж в 2 000", - проинформировал он.
По его словам, налажены поставки в армию серийных БЛА. "Мы утвердили единый подход к беспилотникам. И у нас сегодня все понятно, и мы получаем серийные комплексы беспилотных летательных аппаратов", - добавил Шойгу.
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