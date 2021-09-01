Продажи продуктов через интернет выросли за полгода почти втрое - СМИ

10:32 Источник: РБК

Онлайн-продажи продуктов питания в России в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 174% и достигли 149 млрд руб. с НДС, подсчитали аналитики консалтинговой компании DataInsight. Количество заказов за этот период выросло почти в четыре раза, до 118 млн штук.

Схожим образом объем этого сегмента оценила компания INFOLine: по ее версии, продажи продовольствия в интернете увеличились в 2,5 раза, до 150 млрд руб. РБК