Продажи продуктов через интернет выросли за полгода почти втрое - СМИ
10:32 01.09.2021 Источник: РБК
Онлайн-продажи продуктов питания в России в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 174% и достигли 149 млрд руб. с НДС, подсчитали аналитики консалтинговой компании DataInsight. Количество заказов за этот период выросло почти в четыре раза, до 118 млн штук.
Схожим образом объем этого сегмента оценила компания INFOLine: по ее версии, продажи продовольствия в интернете увеличились в 2,5 раза, до 150 млрд руб. РБК
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