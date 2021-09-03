Сбер зачислил президентские выплаты по линии ПФР, добавив подарки и скидки от своей экосистемы
16:40 03.09.2021
2 сентября Сбером зачислено по 10 тыс. рублей всем клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного Фонда РФ. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина № 486 от 24 августа 2021 года.
Для клиентов, получивших 10 000 рублей гос выплат ожидают дополнительные подарки и скидки на услуги и сервисы экосистемы.
В течение 10 дней после зачисления выплаты их ждут:
Подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);
Промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;
Промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты пенсионерам более чем на 20%.
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