Сбер зачислил президентские выплаты по линии ПФР, добавив подарки и скидки от своей экосистемы

16:40

2 сентября Сбером зачислено по 10 тыс. рублей всем клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного Фонда РФ. В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина № 486 от 24 августа 2021 года.

Для клиентов, получивших 10 000 рублей гос выплат ожидают дополнительные подарки и скидки на услуги и сервисы экосистемы.

В течение 10 дней после зачисления выплаты их ждут:

Подписка СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);

Промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;

Промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты пенсионерам более чем на 20%.