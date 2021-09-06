Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего священнослужителей раскрыть доходы

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Чувашская епархия рассматривает обращение священника, призвавшего патриарха раскрыть доходы. Роман Степанов призвал представителей церкви и патриарха покаяться, рассказать о своём имуществе и представить декларации из-за высокой коррупции в РПЦ. Он рассказал об этом на своём YouTube-канале.

Пресс-секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии Зинаида Паршагина сообщила радиостанции «Говорит Москва», что митрополит в курсе этого заявления. По этому обращению собран совет.

«Пока владыка по этому поводу не делал заявлений. Он сказал, что по отцу Роману никакой информации пока давать не будут. Вопрос рассматривается, решается на внутреннем уровне епархии».

Священник Роман Степанов также отметил, что церкви пора перестать быть «закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление».