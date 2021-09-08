Роскомнадзор предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками ведомства

18:37 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор предупреждает, что мошенники звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются получить доступ к их персональным данным.

"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах. Будьте бдительны и проверяйте то, что говорят неизвестные. Предупреждайте и оберегайте близких. Обращайтесь в приемную МВД, если столкнулись с мошенниками", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в фейсбуке.