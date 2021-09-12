Собянин рассказал о завершении реконструкции еще 10 городских поликлиник

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В Москве после завершения комплексной реконструкции открыто головное здание детской городской поликлиники №130 в районе Крылатское. По словам мэра столицы Сергея Собянина, программа реконструкции поликлиник в мегаполисе будет расширена, и в нее войдут не 137, а 200 зданий. «Приняли решение: после того, как первые 137 поликлиник, в которых мы наметили сделать капитальный ремонт и модернизацию, продлить эту программу до 200 поликлиник. 200 поликлиник - это практически половина всего амбулаторного комплекса Москвы, крупнейшего в Москве. Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны. Это, конечно, трудная, сложная программа, для этого потребуется дополнительное время. Я думаю, за два-три года мы с ней справимся. И будем стараться, чтобы период ремонта был короткий, а эффект максимально позитивным», - заявил градоначальник.

По данным городских властей, в 2020-2021 годах за счет столичного бюджета была завершена реконструкция 30 зданий поликлиник площадью около 100 тыс. кв.м. Идет реконструкция 46 зданий столичных амбулаторий общей площадью свыше 200 тыс. кв.м, этот процесс планируют завершить в конце 2021 – начале 2022 года.