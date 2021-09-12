Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства
18:06 12.09.2021
|Фото Галины Бродской
По его словам, сейчас в РФ производят менее 10% используемых фармацевтических субстанций, из который впоследствии изготавливают препараты для потребителей. Более того, из включенных в Постановление правительства РФ о стратегически значимых лекарственных средствах, которые обязательно должны производиться в России в формате полного цикла, к концу нынешнего года лишь 35 из 162 синтетических лекарственных препаратов будут изготавливаться отечественными фармацевтами.
Это приводит к сырьевой зависимости системы здравоохранения России от иностранных производителей и ситуацию нужно менять, уверен Нифантьев. «Необходимо не только локализовать производство фармацевтических субстанций в стране, но и производить интермедиаты. Это подстегнет развитие химико-фармацевтической и химической промышленности в нашей стране», – считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей.
НОВОСТИ
- 18:13 12.09.2021
- Невостребованные дозы вакцины от AstraZeneca в Чехии будут уничтожены
- 17:50 12.09.2021
- Тимофей Баженов предостерег граждан от новой мошеннической схемы в интернете
- 17:37 12.09.2021
- Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя
- 16:50 12.09.2021
- Визит в Минск Владимир Путин планирует совершить в октябре
- 16:00 12.09.2021
- На севере Афганистана возобновились бои между талибами и бойцами сопротивления - СМИ
- 15:00 12.09.2021
- Иран договорился с МАГАТЭ о продолжении сотрудничества
- 14:07 12.09.2021
- Лукашенко о переговорах с Западом: Пока не будут сняты эти безмозглые санкции разговаривать мы с ними не будем
- 13:40 12.09.2021
- Белоруссия собирается закупить в РФ вооружений более чем на $1 млрд,
- 12:40 12.09.2021
- Талибы утверждают, что в 2001 году осудили теракт в США и просили не вторгаться в Афганистан
- 12:33 12.09.2021
- Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать