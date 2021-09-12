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Евгений Нифантьев: У России есть все возможности для полного цикла производства лекарства

18:06 12.09.2021

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Фото Галины Бродской
В России важно в скором будущем наладить полный цикл производство лекарств, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, встречаясь со студенческим активом московских вузов. Как отмечает эксперт, еще несколько лет назад было нормой считать, что производством лекарственных субстанций могут заниматься любые игроки глобального рынка, а импортировать субстанции было совершенно нормально. Все изменила пандемия и ситуация в Китае. «В первую волну ковида из-за остановки производства в этой стране на непродолжительный период приостановились и поставки субстанций в другие страны, - напомнил Нифантьев. - Жесткими и эффективными методами, закрывая страну целыми провинциями, распространение ковида в Китае удалось остановить. А если в какой-то момент этого не получится? Тогда мир останется без субстанций, ведь Китай и Индия – их основные мировые производители».

По его словам, сейчас в РФ производят менее 10% используемых фармацевтических субстанций, из который впоследствии изготавливают препараты для потребителей. Более того, из включенных в Постановление правительства РФ о стратегически значимых лекарственных средствах, которые обязательно должны производиться в России в формате полного цикла, к концу нынешнего года лишь 35 из 162 синтетических лекарственных препаратов будут изготавливаться отечественными фармацевтами. 

Это приводит к сырьевой зависимости системы здравоохранения России от иностранных производителей и ситуацию нужно менять, уверен Нифантьев. «Необходимо не только локализовать производство фармацевтических субстанций в стране, но и производить интермедиаты. Это подстегнет развитие химико-фармацевтической и химической промышленности в нашей стране», – считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей.

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