Иран может создать атомную бомбу через месяц

15:32 Источник: NEWSru.co.il

Примерно через месяц Иран получит достаточно обогащенного урана для создания первой атомной бомбы и может использовать это для оказания давления на США, чтобы добиться новой выгодной "ядерной сделки", пишет The New York Times.

Отмечается, что для создания второй атомной бомбы Ирану потребуется около трех месяцев, для создания третьей – менее пяти месяцев. Этот вывод сделан группой Institute for Science and International Security на основе последних отчетов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Newsru.co.il