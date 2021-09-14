Мировой долг достиг рекордного уровня

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мировой долг обновил исторический максимум. Во втором квартале 2021 он увеличился на 4,8 трлн долларов и достиг рекордного уровня в 296 трлн долларов. По данным Института международных финансов, восстановление экономики пока недостаточное для возврата к показателям до пандемии.

При этом соотношение мирового долга к ВВП во втором квартале улучшилось по сравнению со значениями первых трёх месяцев этого года. Так, к середине лета оно составляло 353% ВВП — на 9% меньше, чем в первом квартале. Говорит Москва