Мировой долг достиг рекордного уровня
22:40 14.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мировой долг обновил исторический максимум. Во втором квартале 2021 он увеличился на 4,8 трлн долларов и достиг рекордного уровня в 296 трлн долларов. По данным Института международных финансов, восстановление экономики пока недостаточное для возврата к показателям до пандемии.
При этом соотношение мирового долга к ВВП во втором квартале улучшилось по сравнению со значениями первых трёх месяцев этого года. Так, к середине лета оно составляло 353% ВВП — на 9% меньше, чем в первом квартале. Говорит Москва
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