За 5 лет в Крыму предотвращено 53 антироссийские акции "Меджлиса" - ФСБ
14:32 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России за пять лет пресекла проведение 53 антироссийских акций, готовившихся в Крыму запрещенной в РФ экстремистской организацией "Меджлис крымско-татарского народа". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис", "лидер" крымских татар и почетный член "Меджлиса" М. Джемилев, председатель Р. Чубаров, заместитель председателя Н. Джелялов)", - отметили в ЦОС ФСБ в связи с данными связях "Меджлиса" со спецслужбами Украины.
"С апреля 2016 г. по различным статьям УК России, в т. ч. общеуголовного характера, осуждено 32 сторонника Меджлиса, к уголовной ответственности привлечено 50, к административной - 306, закрыт въезд 33, предотвращены 53 антироссийские акции, вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений органами полиции", - сообщили в ЦОС.
Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско- татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.
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