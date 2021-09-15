За 5 лет в Крыму предотвращено 53 антироссийские акции "Меджлиса" - ФСБ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России за пять лет пресекла проведение 53 антироссийских акций, готовившихся в Крыму запрещенной в РФ экстремистской организацией "Меджлис крымско-татарского народа". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Основным проводником украинской реваншистской политики и модератором протестных и сепаратистских проявлений в Республике Крым (РК) является "Меджлис крымско-татарского народа" ("Меджлис", "лидер" крымских татар и почетный член "Меджлиса" М. Джемилев, председатель Р. Чубаров, заместитель председателя Н. Джелялов)", - отметили в ЦОС ФСБ в связи с данными связях "Меджлиса" со спецслужбами Украины.

"С апреля 2016 г. по различным статьям УК России, в т. ч. общеуголовного характера, осуждено 32 сторонника Меджлиса, к уголовной ответственности привлечено 50, к административной - 306, закрыт въезд 33, предотвращены 53 антироссийские акции, вынесено 301 прокурорское предостережение и 297 предупреждений органами полиции", - сообщили в ЦОС.

Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско- татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.