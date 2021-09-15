С историей династии космонавтов Романенко познакомят школьников ЮАО
18:08 15.09.2021
|Автор фото: Александр Картавый
«Благодаря таким энтузиастам, как организаторы музея, тема космоса по-прежнему остаётся востребованной. Собранные здесь экспонаты будут интересны как детям, так и взрослым. Желаю новой экспозиции стать такой же популярной, как сам космос, стать настоящим центром притяжения для школьников и вдохновлять их на научно-исследовательскую деятельность», – такими словами поприветствовал летчик-космонавт участников мероприятия.
Им переданы в музейную экспозицию личные вещи, побывавшие на орбите планеты, кроме того Роман Романенко подарил музею военную форму, в которой он прошел по Красной площади, возглавляя Юнармию.
Музей «Из истории освоения космоса» открылся в московском Чертаново Южное в школе № 504, ещё в 2017 году уже и располагает довольно широкой экспозицией, включающей в себя коллекции марок и значков, посвященные освоению космического пространства, наборы космического питания, газеты со статьями, посвященными героям-космонавтам и школьную эмблему, побывавшую в космосе благодаря лётчику-космонавту, Герою России Олегу Кононенко.
Теперь в школьный музей добавилась еще одна экспозиция, она посвящена космическим династиями. Их в мире всего три и две - российские, это семьи Романенко и Волковых.
Также в экспозицию входят плакаты покорителей космоса и фотографии, сделанные с борта Международной космической станции.
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