Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске в очном формате - Грызлов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске. Об этом по итогам ее очередной видеоконференции в среду сообщил полпред России Борис Грызлов.

"Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат, - сказал он журналистам, подводя итоги дискуссии. - Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске".

Грызлов обратил внимание, что до пандемии Минск "соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)". "Важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации", - уверен российский полпред.