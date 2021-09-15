Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске в очном формате - Грызлов
19:20 15.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске. Об этом по итогам ее очередной видеоконференции в среду сообщил полпред России Борис Грызлов.
"Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат, - сказал он журналистам, подводя итоги дискуссии. - Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске".
Грызлов обратил внимание, что до пандемии Минск "соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)". "Важно сформулировать конкретные предложения по разрешению этой ситуации", - уверен российский полпред.
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