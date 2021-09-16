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«Зеленая альтернатива» провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей на выборах в Госдуму

10:01 16.09.2021

Представители партии «Зеленая альтернатива» (ЗА) встретились с координаторами корпуса наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках 17-19 сентября. По словам председателя партии Руслана Хвостова, организация впервые участвует в длительном голосовании федерального уровня и потому роль наблюдателей очень важна. «Будучи нашими глазами и ушами, вы поможете защитить не только наши голоса, но и в целом честность выборов, - говорит политик. - Неважно, от какой партии выдвигается человек, важно, чтобы выборы были честными».

Согласно данным кандидата в депутаты Госдумы от «Зеленой альтернативы» Александра Долгушина, ЗА сумела подготовить более 3,5 тыс. наблюдателей, которые будет работать на избирательных участках Москвы. «Здесь мы проинструктировали 200 координаторов, которые будут три дня на голосовании заниматься контролем за проведением выборов», - сообщил Долгушин.

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва состоятся 17-19 сентября, жители Москвы смогут проголосовать как на традиционных участках, так в и электронном формате. О желании проголосовать онлайн сообщили более 2,3 млн жителей мегаполиса, те, кто будет допущен избиркомом к электронному голосованию смогут отдать свой голос, используя гаджеты, с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

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