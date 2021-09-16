0
0
112
НОВОСТИ

Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии

12:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуацию в православном мире можно оценить как кризисную из-за разногласий между поместными православными церквями, заявил в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения".

"Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия, сложившиеся между православными, о том, как мы понимаем устройство Вселенского православия", - сказал патриарх в обращении к участникам конференции.

По его словам, прослеживается тенденция оторвать греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, и в первую очередь - от Русской православной церкви.

"Как предстоятель Русской православной церкви, который обязан заботиться о сохранении и укреплении отношений со всеми поместными православными церквями, не могу не испытывать личной боли от происходящего в наших взаимоотношениях с Константинопольским патриархатом и с теми церквями, которые были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной украинской церкви, на деле представляющее не что иное, как легитимизацию церковного раскола", - добавил предстоятель.

Конференция организована Русской православной церковью для дискуссии об устройстве и природе церкви.

Среди участников форума - члены Синодальной библейско- богословской комиссии, представители духовных школ Русской православной церкви, профессорско-преподавательского состава вузов, иерархи и клирики Украинской православной церкви, представители поместных православных церквей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 16.09.2021
В Москве выявили 2 479 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
32
12:32 16.09.2021
Практически все работающие с Путиным вакцинированы, сообщил Песков
0
95
12:30 16.09.2021
«Группа ГАЗ» поставит в Челябинск 110 экологически чистых автобусов
0
87
12:05 16.09.2021
Обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации - Токаев
0
154
12:03 16.09.2021
Усовершенствованное реанимационное отделение РДКБ помогает спасать детские жизни по всей стране - Румянцев
0
108
12:00 16.09.2021
В России выявили 19 594 случая заражения коронавирусом за сутки
0
135
11:32 16.09.2021
Франция считает разрыв контрактов с Австралией по подлодкам подрывом доверия - МИД
0
168
11:27 16.09.2021
Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство»
0
156
11:20 16.09.2021
Более 1 млрд человек в Китае полностью вакцинированы от COVID-19
0
175
11:05 16.09.2021
Путин назвал "мягко говоря, поспешным" вывод войск западной коалиции из Афганистана
0
209

Возврат к списку