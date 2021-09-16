Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии
12:20 16.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуацию в православном мире можно оценить как кризисную из-за разногласий между поместными православными церквями, заявил в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на конференции "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения".
"Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия, сложившиеся между православными, о том, как мы понимаем устройство Вселенского православия", - сказал патриарх в обращении к участникам конференции.
По его словам, прослеживается тенденция оторвать греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, и в первую очередь - от Русской православной церкви.
"Как предстоятель Русской православной церкви, который обязан заботиться о сохранении и укреплении отношений со всеми поместными православными церквями, не могу не испытывать личной боли от происходящего в наших взаимоотношениях с Константинопольским патриархатом и с теми церквями, которые были втянуты Константинополем в признание так называемой автокефальной украинской церкви, на деле представляющее не что иное, как легитимизацию церковного раскола", - добавил предстоятель.
Конференция организована Русской православной церковью для дискуссии об устройстве и природе церкви.
Среди участников форума - члены Синодальной библейско- богословской комиссии, представители духовных школ Русской православной церкви, профессорско-преподавательского состава вузов, иерархи и клирики Украинской православной церкви, представители поместных православных церквей.
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