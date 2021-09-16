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НОВОСТИ

В обсуждении планов развития жилищных программ приняла участие Татьяна Буцкая

13:30 16.09.2021

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Автор фото: Вадим Ветров
Благодаря государственным ипотечным программам свои жилищные условия улучшили более одного миллиона жителей - такие данные были озвучены в ходе круглого стола «Семейная ипотека с государственной поддержкой как способ улучшения жилищных условий семей с детьми» Общероссийский народным фронтом. Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая выступала на мероприятии модератором и экспертом.

В ходе дискуссии, состоявшейся 15 сентября, в которой приняли участие представители «ДОМ.РФ», ЦБ РФ, ФНС, общественники и эксперты ОНФ, была названа самая популярная ипотечная программа - «Семейная ипотека», позволяющая получить кредит на приобретение жилплощади по сниженной ставке. Тем не менее по мнению специалистов, следует облегчить получение государственных займов на жилье, особенно - для молодых семей.

По инициативе «Совета матерей» был проведен опрос, обозначивший 97% молодых семей как нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем, 14% из них - собственники жилья, 29% живут с родителями, а остальные вынуждены жилые площади арендовать.

«У нас есть прямо такой список вопросов, который мы сегодня экспертам передадим. По каждому вопросу мы должны получить ответ, потому что за каждым вопросом стоят сотни, а то и тысячи семей, которые не могут воспользоваться той самой льготной ипотекой», — заявила Татьяна Буцкая.

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