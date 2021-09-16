В обсуждении планов развития жилищных программ приняла участие Татьяна Буцкая
13:30 16.09.2021
|Автор фото: Вадим Ветров
В ходе дискуссии, состоявшейся 15 сентября, в которой приняли участие представители «ДОМ.РФ», ЦБ РФ, ФНС, общественники и эксперты ОНФ, была названа самая популярная ипотечная программа - «Семейная ипотека», позволяющая получить кредит на приобретение жилплощади по сниженной ставке. Тем не менее по мнению специалистов, следует облегчить получение государственных займов на жилье, особенно - для молодых семей.
По инициативе «Совета матерей» был проведен опрос, обозначивший 97% молодых семей как нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем, 14% из них - собственники жилья, 29% живут с родителями, а остальные вынуждены жилые площади арендовать.
«У нас есть прямо такой список вопросов, который мы сегодня экспертам передадим. По каждому вопросу мы должны получить ответ, потому что за каждым вопросом стоят сотни, а то и тысячи семей, которые не могут воспользоваться той самой льготной ипотекой», — заявила Татьяна Буцкая.
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