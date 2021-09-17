ЦБ не снизит ключевую ставку, пока люди не будут довольны доходностью вкладов - Набиуллина
11:05 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов. Об этом она заявила, выступая на XVIII Международном банковском форуме "Банки России - XXI век".
"Чтобы мы могли начать опускать ставку, нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. И маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - заявила она.
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