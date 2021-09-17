Ольга Кабо получила звание народного артиста Чечни

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Рамзан Кадыров присвоил Ольге Кабо звание народного артиста Чечни. Указ главы региона зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.

Звание присвоено «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова».

В августе прошлого года чеченский театр представил премьеру спектакля «В горы за тобой», в котором главную роль играет Кабо. Говорит Москва