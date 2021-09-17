Ольга Кабо получила звание народного артиста Чечни
12:05 17.09.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рамзан Кадыров присвоил Ольге Кабо звание народного артиста Чечни. Указ главы региона зачитали во время празднования 90-летия грозненского драмтеатра.
Звание присвоено «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Чеченской Республики и в связи с 90-летним юбилеем Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова».
В августе прошлого года чеченский театр представил премьеру спектакля «В горы за тобой», в котором главную роль играет Кабо. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:20 17.09.2021
- Сейм Латвии намерен запретить самоуправлениям заключать договоры о сотрудничестве с РФ
- 13:05 17.09.2021
- Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд - СМИ
- 13:00 17.09.2021
- Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн - Песков
- 12:35 17.09.2021
- Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
- 12:32 17.09.2021
- Быстрый рост необеспеченного потребкредитования разгоняет инфляцию в РФ - глава ЦБ
- 12:30 17.09.2021
- Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади
- 12:20 17.09.2021
- В Москве выявили 2 537 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 17.09.2021
- В России выявили 19 905 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 17.09.2021
- Демократы полностью уничтожат США через три года - Трамп
- 11:20 17.09.2021
- Россия в пандемию направила на поддержку граждан и экономики около 3 трлн рублей - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать