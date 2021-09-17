Правительство талибов не является репрезентативным, но работать с ним нужно - Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Афганистана, созданное движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС), не является репрезентативным и инклюзивным, но работать с ним необходимо. Такое мнение высказал в пятницу президент РФ Владимир Путин на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Движение талибов, став практически полновластным хозяином страны, сформировало свое правительство, которое взяло на себя ответственность за будущее Афганистана. Это временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным", - сказал Путин, отметив, что в этом правительстве нет представителей других этнических групп.

"Но, как представляется, работать с ним, конечно, тоже нужно и, что касается признания, то, полагаю и согласен с теми, кто высказывался на этот счет, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу", - отметил российский лидер.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.