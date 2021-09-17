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НОВОСТИ

Для посещения Генассамблеи ООН не будет требовать вакцинацию от COVID-19

18:30 17.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН не станет требовать доказательства вакцинации от коронавируса для доступа делегатов в зал Генассамблеи. Об этом говорится в письме председателя ГА ООН Абдуллы Шахида к постпредам всемирной организации, которое есть в распоряжении ТАСС.

"В связи со своим письмом о вакцинации хотел бы уточнить, что во время 76-й сессии, в том числе недели высокого уровня, в силе остается система, действовавшая во время 75-й сессии, основанная на доверии к честному слову делегатов", - отмечается в тексте письма.Для 

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