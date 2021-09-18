Более 1,3 миллиона москвичей уже проголосовали онлайн в ходе выборов
09:23 18.09.2021
Системой онлайн-голосования уже воспользовались более 1,3 млн москвичей. Всего, по данным официального сайта мэра столицы, на электронное голосование было подано около 2,3 млн заявлений, из них 2,1 было одобрено.
Напомним, проголосовать в интернете можно будет в любое время до 20:00 19 сентября при помощи компьютера, планшета или смартфона. Голосование в удаленном формате позволяет сделать свой выбор тем, кто в эти дни находится не дома, а в командировке, в отпуске или на даче.
В нынешнем году все участники электронного голосования будут автоматически включены в стимулирующую программу «Миллион призов», они смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов, а также автомобили и квартиры. Баллы, приравненные к рублю, можно будет потратить в московских кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах.
Напомним, жители столицы сейчас выбирают не только депутатов Государственной думы, но и своих представителей в Мосгордуме в двух округах (№ 19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукинском районе.
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