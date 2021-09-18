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Космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с МКС

12:30 18.09.2021

Москвич Олег Новицкий, работающий сейчас на Международной космической станции (МКС), принял участие  в выборах - он проголосовал в электронном формате прямо на орбите Земли. «Я, как летчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование - это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны, - отметил космонавт. -Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример - тому подтверждение».

Принять участие в электронном голосовании смогут горожане, до 13 сентября подавшие соответсвующие заявления, все остальные избиратели могут прийти на традиционные участки и заполнить бумажный бюллетень. В Москве в онлайн-формате всего получили возможность проголосовать более 2,1 млн горожан, из около 1,3 млн уже проголосовали в первый день выборов, 17 сентября. В онлайн формате избиратели могут проголосовать  любое время до 20:00 19 сентября.

Все участники электронного голосования автоматически становятся участниками акции «Миллион призов» и могут   выиграть  не только от 10 до 100 тыс. призовых баллов, но и однокомнатные квартиры в Москве, а так же автомобили.


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