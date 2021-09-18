Уже 1,5 млн голосов москвичей зарегистрировано в системе онлайн-голосования

17:30

Москвичи второй день подряд активно участвуют в выборах в электронном формате. В системе онлайн-голосования зарегистрированы примерно 1,5 млн голосов. Заявления на участие в выборах дистанционно подали 2,3 горожан, проголосовать смогут около 2,1 млн. Отдать свой голос онлайн-избиратели могут в любое время до 20:00 19 сентября.



Как отмечают в Общественном штабе по наблюдению за выборами, на избирательных участках народа не очень много, а вот электронный формат пользуется у горожан популярностью. Все участники онлайн-выборов могут получить подарки в рамках стимулирующего избирателей проекта "Миллион призов".