На одном из участков в Кемерове зафиксировали вброс бюллетеней
18:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Была информация от наших независимых наблюдателей. Мы стали это проверять с помощью видеозаписи. К сожалению, информация подтвердилась", - сказал он.
Видеозаписи были продемонстрированы журналистам в ходе брифинга, на них видно, как женщина, находясь в помещении с урной, достает бюллетени и опускает их в урну. Запись была сделана в УИК № 237 в Кемерове.
"Мы здесь видим, как происходит вброс бюллетеней. Прямое нарушение", - констатировал Григорьев, заметив, что это - единичный случай.
"Здесь Общественная палата РФ призывает признать все бюллетени, которые там находятся, недействительными. Мы будем этот вопрос поднимать и сегодня направим соответствующее письмо в Центральную избирательную комиссию", - добавил член ОП.
НОВОСТИ
- 18:10 18.09.2021
- МВД и СБУ Украины провели учения на границе с Россией
- 18:05 18.09.2021
- Политолог Дмитрий Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ
- 17:35 18.09.2021
- Андрей Воробьев: Приятно, что в Подмосковье большое количество людей принимают участие в выборах
- 17:30 18.09.2021
- Уже 1,5 млн голосов москвичей зарегистрировано в системе онлайн-голосования
- 17:25 18.09.2021
- В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
- 16:27 18.09.2021
- Депутат МГД Козлов: Отказ ряда партий от призыва избирателей голосовать онлайн - ошибка
- 16:20 18.09.2021
- Протестующих против празднования Дня независимости в Ереване начали задерживать
- 16:19 18.09.2021
- Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму
- 16:10 18.09.2021
- На выборах в Госдуму проголосовали онлайн в Москве более 1,5 млн человек
- 15:20 18.09.2021
- В Киеве сотни человек вышли на митинг против ограничительных мер из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать