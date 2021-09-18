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На одном из участков в Кемерове зафиксировали вброс бюллетеней

18:20 18.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественная палата РФ направит обращение в Центризбирком в связи с зафиксированным вбросом бюллетеней в урну на избирательном участке № 237 в Кемерове. Об этом в субботу на брифинге сообщил председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Была информация от наших независимых наблюдателей. Мы стали это проверять с помощью видеозаписи. К сожалению, информация подтвердилась", - сказал он.

Видеозаписи были продемонстрированы журналистам в ходе брифинга, на них видно, как женщина, находясь в помещении с урной, достает бюллетени и опускает их в урну. Запись была сделана в УИК № 237 в Кемерове.

"Мы здесь видим, как происходит вброс бюллетеней. Прямое нарушение", - констатировал Григорьев, заметив, что это - единичный случай.

"Здесь Общественная палата РФ призывает признать все бюллетени, которые там находятся, недействительными. Мы будем этот вопрос поднимать и сегодня направим соответствующее письмо в Центральную избирательную комиссию", - добавил член ОП.

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