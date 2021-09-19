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Президент Франции не знал, что лидеры США, Британии и Австралии лично обсуждали AUKUS - СМИ

09:00 19.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детали партнерства в сфере безопасности между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией AUKUS были согласованы на встрече на высшем уровне Группы семи (G7) в июне этого года в английском Корнуолле, но президент Франции Эмманюэль Макрон был не в курсе этого. Об этом сообщила в субботу газета "Санди телеграф".

По ее информации, бывший глава британского МИД Доминик Рааб помогал в подготовке соглашения, несмотря на предупреждения, что она может ухудшить отношения Лондона с Пекином и Парижем. Всего в саммите, проходившего с 11-13 июня, приняли участие руководители Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей. После этого, пишет "Санди телеграф", все документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф "совершенно секретно".

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