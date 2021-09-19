Прохладная и пасмурная погода ожидается в Москве 19 сентября

09:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность с небольшим дождем и до плюс 11 градусов ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.