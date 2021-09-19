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НОВОСТИ

На выборах в Госдуму подсчитано около 12% голосов

22:10 19.09.2021 Источник: Интерфакс

По итогам подсчета 12,25% протоколов партия "Единая Россия" набирает более 40% голосов, пятипроцентный барьер преодолевает ещё четыре партии, передает корреспондент "Интерфакса". Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.

КПРФ набирает 24,40%, ЛДПР - 9,30%, у "Новых Людей" - 7,59%, за ними "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6.86%.

"Партия пенсионеров" набирает 3,05%. Партия "Яблоко" с 0,83% уступает "Российской партии Свобода и справедливость" (0,84%), Российской экологической партии "Зеленые" - 1,18% и партии "Коммунисты России" - 1,55%.

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