На выборах в Госдуму подсчитано около 12% голосов
22:10 19.09.2021 Источник: Интерфакс
По итогам подсчета 12,25% протоколов партия "Единая Россия" набирает более 40% голосов, пятипроцентный барьер преодолевает ещё четыре партии, передает корреспондент "Интерфакса". Соответствующие данные размещены на информационном табло в ЦИК России.
КПРФ набирает 24,40%, ЛДПР - 9,30%, у "Новых Людей" - 7,59%, за ними "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6.86%.
"Партия пенсионеров" набирает 3,05%. Партия "Яблоко" с 0,83% уступает "Российской партии Свобода и справедливость" (0,84%), Российской экологической партии "Зеленые" - 1,18% и партии "Коммунисты России" - 1,55%.
НОВОСТИ
- 23:15 19.09.2021
- На выборах в Госдуму подсчитано около 20% голосов. Пока пять партий проходят барьер в 5%
- 23:11 19.09.2021
- Председатель ЕР Дмитрий Медведев "приболел", поэтому не приехал в штаб - Турчак
- 20:00 19.09.2021
- В ЦИК назвали на данный момент число недействительных бюллетеней
- 19:20 19.09.2021
- К вечеру явка на выборах в Госдуму превысила 45%
- 18:51 19.09.2021
- В Белом доме внимательно отнеслись к информации о кибератаках с территории США - Посол Антонов
- 18:04 19.09.2021
- Общественный штаб: рекордная онлайн-явка на выборах в Госдуму в Москве составила 93,3%
- 17:32 19.09.2021
- Эксперт: Технические возможности системы ДЭГ обеспечивают его надежность
- 17:25 19.09.2021
- Памфилова: Идут мощные атаки на сайт. Это просто катастрофа...
- 15:12 19.09.2021
- Данные по явке на выборах в Госдуму на середину дня 19, 2021
- 15:10 19.09.2021
- На Дальнем Востоке завершился процесс голосования на выборах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать