Председатель ЕР Дмитрий Медведев "приболел", поэтому не приехал в штаб - Турчак

23:11 Источник: Интерфакс

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за того, что заболел, у него сильный кашель, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", - сказал Турчак, выступая в штабе в воскресенье вечером после завершения думских и региональных выборов.