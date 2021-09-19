Председатель ЕР Дмитрий Медведев "приболел", поэтому не приехал в штаб - Турчак
23:11 19.09.2021 Источник: Интерфакс
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии из-за того, что заболел, у него сильный кашель, сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности", - сказал Турчак, выступая в штабе в воскресенье вечером после завершения думских и региональных выборов.
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