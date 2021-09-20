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НОВОСТИ

Саакашвили назвал пользу для Украины от «Северного потока-2»

15:32 20.09.2021 Источник: Lenta.ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал польскому порталу Energetyka24 о том, что он думает по поводу влияния и перспектив «Северного потока-2» для Украины.

Он заявил, что в краткосрочной перспективе трубопровод опасен для Киева, так как в случае «нападения» России западные страны не захотят поддержать киевские власти. Однако, в долгосрочной перспективе, он видит возможность того, что проект научит Украину экономить собственные энергоресурсы, а также помочь ей самодостаточной в газовом вопросе и наладить экспорт топлива за рубеж.  Lenta.Ru

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