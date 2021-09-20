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НОВОСТИ

Новым гостем «Цифрового сада» стал основатель школы бега и марафонец Максим Журило

18:30 20.09.2021

Новым героем второго сезона проекта «Цифровой сад» об эстетике потребления от СберПервого и Visa стал Максим Журило, основатель школы правильного бега I Love Running, марафонец и первый россиянин, переплывший Гибралтар. Он рассказал как спорт может помочь в социализации, почему людям старше 50 можно и нужно заниматься спортом, и с чего начинать новичку.

В новом выпуске «Цифрового сада» представлена тематическая подборка специальных предложений для держателей карт Visa Infinite, сделанных героем интервью. В выпуске с Максимом Журило собраны эксклюзивные варианты спорта, отдыха, спа и активных путешествий, которые помогут добавить в жизнь радость и превратить заботу о себе в инструмент достижения конкретных целей.

Мария Поденко, руководитель СберПервого отметила: «Проект "Цифровой сад" выходит на новый уровень, предлагая задуматься не только о разумном потреблении, но и в целом о гармоничном развитии личности. Физическая активность — неотъемлемый элемент этого процесса. Мы рады предложить нашим клиентам целый ряд премиальных возможностей в сфере спорта, а также варианты лучшего отдыха для тела и души».

Второй сезон проекта «Цифровой сад» состоит из шести выпусков, посвящённых новым смыслам потребления в гастрономии, спорте, моде, искусстве, коллекционировании. Гости рассказывают, как увлечения, привычки и покупки формируют личность, расширяют границы восприятия и улучшают качество жизни.

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